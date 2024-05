Das Tagesmotto am Schweizer Aktienmarkt heisst am Dienstag zunächst Konsolidierung. Seit Monatsbeginn hat der Leitindex SMI immerhin gut 500 Punkte hinzugewonnen. Dies müsse sich nun erst einmal setzen, heisst es im Handel. Zudem werden im Tagesverlauf die ersten wichtigen US-Inflationszahlen in dieser Woche publiziert. Davor wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen.