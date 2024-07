Die Anleger an der Schweizer Börse bleiben auch am Donnerstag in Kauflaune. Den SMI trennen aktuell nur noch rund 60 Punkte von seiner bisherigen Jahresbestmarke bei 12'295 Punkten. Ob er diese Marke noch knackt, dürfte stark von den weiteren Zinsphantasien der Investoren abhängen.