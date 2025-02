Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag nach einem verhaltenen Start mittlerweile überwiegend an. Am Vortag war der Leitindex SMI in einer insgesamt volatilen Sitzung zunächst erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13'000 Punkten gestiegen, schloss am Ende dann aber nur wenig verändert. Laut Händlern sorgt nicht zuletzt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump einmal mehr für weniger Risikobereitschaft bei den Investoren.