Derweil erhält der Markt noch Unterstützung aus Fernost, wo die positive Stimmung dank des angekündigten chinesischen Konjunkturpakets anhält. Es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Massnahmen bisher noch nicht verschossen habe, meinte ein Analyst. Weitere Impulse gibt es an Nachmittag aus den USA in Form weiterer Konjunkturdaten. Zudem treten mehrere Notenbanker an einer Veranstaltung auf.