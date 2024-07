Die starken Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Dienstag kräftig zugelegt hat, wirken sich somit nicht auf die hiesigen Märkt aus. Unter stärkerem Druck sind vor allem Technologiewerte, wobei vor allem auf Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zum Thema Taiwan - und damit einem wichtigen Land für die Chip-Industrie - verwiesen wird. Trump gab sich mit Blick auf US-Unterstützung im Falle eines chinesischen Angriffs zurückhaltend. Auch heute wieder könnten diverse Konjunkturdaten für eine gewisse Bewegung am Markt sorgen. Am Morgen stehen die definitiven Inflationszahlen für den Juni im Euro-Raum auf der Agenda, am Nachmittag u.a. Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung aus den USA und am Abend dann der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed.