Investoren halten sich am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt zurück. Damit bewegt sich der hiesige Leitindex nach seinem jüngsten Muster, bei dem er nach einem zunächst verhaltenen Start bis zum Ende des Börsentages dann doch noch den Weg in die Gewinnzone findet. Immerhin hat er so die sieben Handelstage zuvor jeweils im Plus geschlossen.