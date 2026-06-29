Der Leitindex SMI tritt gegen 9.10 Uhr mit -0,03 Prozent auf der Stelle bei 14'168,91 Punkten. Die Verlierer sind dabei knapp in der Überzahl. Am Donnerstag hatte der SMI bei 14'267 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Der Mid-Cap-Index SMIM ist mit -0,01 Prozent ebenfalls kaum verändert bei 3144,23 Punkten, und der SPI gewinnt übersichtliche 0,06 Prozent auf 19'965,64 Zähler.