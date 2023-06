Daher sei denn auch damit zu rechnen, dass der Markt seine jüngste Seitwärtsbewegung weiter fortsetzt. Immerhin bietet der Konjunkturkalender zum Wochenschluss Abwechslung. In China etwa hat sich die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen nur unwesentlich verbessert. In Deutschland wurden bereits Detailhandelsumsätze veröffentlicht. Es folgen noch europäische Inflationsdaten und am Nachmittag dann aus den USA unter anderem noch Daten zur Einkommensentwicklung. Auch hierzulande gibt es Konjunkturdaten: Das Barometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) hat sich leicht eingetrübt.