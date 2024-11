Die befürchtete Hängepartie bei den US-Präsidentschaftswahlen zeichnet sich am Mittwochmorgen nicht ab. Vielmehr spricht alles dafür, dass der Republikaner Donald Trump mit einer klaren Mehrheit wieder ins Weisse Haus zurückkehrt. Dabei deutet sich an, dass die Republikaner auch in beiden Kammern eine Mehrheit erringen, womit Trump ohne grösseren Widerstand regieren könnte. Die damit ausbleibende Unsicherheit sorgt an den Märkten für eine sichtliche Erleichterung. In den vergangenen Tagen hatte die Sorge vor einem unklaren Ausgang die Stimmung belastet.