Entsprechend gespannt warte der Markt nun auf die Entscheidung der Bank of England im Tagesverlauf und ob sie diesen Trend der auf hohem Niveau stagnierenden Zinsen bestätige. Insgesamt seien die Nachrichten vom Fed dankend angenommen worden und die Stimmen würden lauter, dass ein mögliche Jahresendrally durchaus noch für machbar halten, ergänzt ein Händler. Im Fokus stehen zudem die US-Arbeitsmarktdaten, aus denen möglich Schlüsse über die US-Konjunktur gezogen werden können. Bereits vor Handelsbeginn waren die Investoren hierzulande und in Europa mit einer Flut an Quartalsergebnissen konfrontiert. In den USA werden die ausstehenden Zahlen von Apple mit hoher Priorität versehen.