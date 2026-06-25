Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Minus eröffnet, vermochte die Verluste aber rasch abzubauen und notiert nun in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten und mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron fielen zwar sehr gut aus und stützen die Stimmung an den Finanzmärkten. Hierzulande bremsen die defensiven Schwergewichte allerdings stark.