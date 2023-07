Im weiteren Handelsverlauf stehen dann noch die monatlichen US-Jobdaten an. Sie dürften das Bild über den weiteren Zinspfad in den USA etwas schärfen. Ein starker Arbeitsmarkt dürfte dem Fed Argumente für weitere Zinserhöhungen bieten und davon sei auszugehen, heiss es in einem Kommentar. Ein Händler spricht denn auch von einer "schrecklichen" Woche für die Aktienmärkte. Es sei viel Porzellan zerschlagen worden. Denn während die Aktienkurse sanken, sind die Renditen speziell am US-Bondmarkt teilweise auf Mehrjahreshochs gestiegen.