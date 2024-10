In den USA haben die wichtigsten Indizes an der Wall Street bereits zum gestrigen Wochenstart auf Rekordniveau geschlossen. Getragen wurde die Entwicklung einmal mehr von Vertretern der Technologiebranche, was auch die hiesigen Werte stützen könnte. Zudem stehen in den USA die Zahlen von Bankengrössen wie Goldman Sachs, Citigroup und der Bank of America auf der Agenda. Hierzulande wird sich die Berichtssaison erst am Donnerstag mit vier Blue Chips von ihrer geschäftigen Seite zeigen.