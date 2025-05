Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zu Wochenschluss an den positiven Trend der Vortage an notiert im frühen Geschäft fester. Gute Vorgaben aus den USA und Entspannungssignale im US-Handelsstreit sorgten für einen guten Monatsauftakt, heisst es am Markt. Zudem habe die Schweiz noch etwas nachzuholen. In den USA waren die Kurse am Mittwoch und am Donnerstag, als der Handel in der Schweiz wegen des 1. Mai-Feiertags geruht hatte, nämlich gestiegen.