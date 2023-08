In den USA schwanken die Anleger weiter zwischen der Hoffnung, dass die US-Wirtschaft eine harte Rezession umschiffen kann, und der Perspektive, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben, hin und her. Aufschluss über die Geldpolitik erhoffen sich die Marktteilnehmer von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am morgigen Mittwochabend. Angesichts der jüngsten Entwicklung und der hohen Börsenbewertungen äussern sich viele Anleger zunehmend vorsichtig. Derweil dürften sich die Anleger hierzulande auf vielen Ergebnisse mehrerer Unternehmen aus den hinteren Reihen fokussieren.