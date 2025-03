Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Dabei konnte der Leitindex SMI nach einem schwachen Start die Verluste rasch eindämmen. Die Anleger seien zwar weiter verunsichert, wollten aber ihre Positionen zunächst nicht weiter abbauen, heisst es am Markt. Sie warteten wohl ab, wie heiss die «Trumpsche Zollsuppe» letztlich gegessen werde. Es gebe nach wie vor auch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm werde, wie befürchtet. In den ersten April-Tagen sollen die neuen US-Zölle in Kraft treten. Die EU will in diesem Fall entschlossen reagieren. «Daher ist es schwer, optimistisch zu sein, denn es wird zu Vergeltungsmassnahmen kommen», heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Manche Marktteilnehmer schliessen kommende Woche deswegen auch grössere Turbulenzen an den Märkten nicht aus.