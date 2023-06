Aktuell schienen wieder Sorgen über Inflation und Zinserhöhungen die Oberhand zu gewinnen, heisst es im Handel. Zudem geht am Freitag das erste Semester zu Ende. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es in den Tagen vor dem Ultimo wegen Portfolioanpassungen noch zu einigen Verschiebungen am Markt komme, heisst es im Handel. Gleichzeitig gehe es darum, sich für das zweite Semester zu positionieren. Und das sei in dem aktuellen Umfeld nicht einfach. Auch die Lage in Russland nach der Meuterei der Wagner-Söldner stellt einen Unsicherheitsfaktor dar.