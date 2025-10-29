«Anleger müssen heute wohl Überstunden machen», sagte ein Händler und spielte damit auf die volle Agenda im Tagesverlauf an. Denn nach Börsenschluss steht die Fed-Zinsentscheidung im Fokus. Da eine Zinssenkung bereits voll eingepreist ist, wird es insbesondere auf den Ausblick für die Dezembersitzung ankommen. Am späteren Abend legen dann mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet gleich drei der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor.