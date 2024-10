Wichtig sei, dass es nicht zu einem Flächenbrand in der Region komme, doch nach einem solchen sehe es nicht aus. Allerdings seien geopolitische Risiken nicht handelbar, kommentiert Stratege Mohit Kumar von Jefferies. Entsprechend wäre es eine kluge Strategie, Risiken tief zu halten. «Abgesehen von den geopolitischen Risiken ist das allgemeine makroökonomische Umfeld immer noch günstig», so sein Fazit. Er sehe keine harte Landung und sowohl das Fed als auch die EZB seien bereit, die Zinsen zu senken. Im Tagesverlauf blicken Anleger auf den US-Arbeitsmarkt. Bevor am Freitag die monatlichen Daten kommen, stehen zunächst der ADP-Report und die wöchentliche Statistik an. Auch der Hafenarbeiter-Streik an der Ost- und Golfküste der USA bleibt ein Thema am Markt.