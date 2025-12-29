Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag, dem zweitletzten Handelstag 2025, gut gehalten. Die Vorgaben von der Wall Street sind verhalten. Sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten am Freitag, als hierzulande die Märkte geschlossen waren, minimal nachgegeben. Auch aus Fernost kommen keine richtungsweisenden Impulse. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Möglicherweise sorge Window Dressing noch punktuell für gewisse Kursbewegungen, heisst es weiter. Allzu viel sei aber nicht zu erwarten. «Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben», meint ein Marktbeobachter.