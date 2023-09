Die Schweizer Börse startet mit Vollgas in den letzten Handelstag dieser Woche. Gleich in den ersten Handelsminuten weiter der Leitindex SMI seine Kursgewinne auf mehr als 1 Prozent aus, so dass auf Wochensicht aktuell ein Plus von etwa 2,4 Prozent winkt. Vor allem bewegt sich der Index mit Kursen jenseits der 11'200er Marke auf einem Niveau, das er letztmals Anfang August gesehen hat.

15.09.2023 09:30