Die ersten Kommentare zur EU/US-Einigung fallen allerdings eher verhalten aus. Der Deal sei in weiten Teilen nicht auf die Notwendigkeiten Europas abgestimmt, kommentiert ein Händler. «Es ist ein klar ersichtlicher Kompromiss, der die europäische Konjunktur in vielen Branchen und Sektoren belasten wird.» Gleichzeitig konnte so aber eine Eskalation des Handelsstreits verhindert werden. Die Marktteilnehmer reagierten entsprechend erleichtert und machten vorerst einen Haken hinter dieses Thema. Im weiteren Wochenverkauf warten dann einige wichtige Termine auf die Anleger. Neben dem Zinsentscheid des Fed und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht stehen die Zwischenberichte gewichtiger Unternehmen wie hierzulande der UBS an. In den USA legen Megakonzerne wie Apple, Microsoft und Amazon Zahlen vor.