Im Tagesverlauf stehen dann noch zahlreiche Konjunkturdaten insbesondere aus den USA an. So werden Anleger besonders auf die Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP schauen, die einen Vorgeschmack auf die US-Jobdaten am Ende der Woche geben. Am morgigen Donnerstag steht dann noch die EZB-Zinsentscheidung an.