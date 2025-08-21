«Powell ist derzeit der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Zinserwartungen», fasste es ein Analyst zusammen. Falls das Fed im September eine Senkung plane, müsse Powell die Märkte jetzt darauf vorbereiten. Allerdings sei mit dem FOMC-Protokoll vom Vorabend wieder Ernüchterung in den Markt gekommen, ergänzt eine Händlerin. Im Protokoll hiess es, dass die Fed-Vertreter sowohl über die sich abschwächenden Arbeitsmarktdaten als auch über Inflationsrisiken besorgt seien. «Das bedeutet, dass die Fed-Leute weiterhin dazu neigen, der Inflationskontrolle durch eine straffe Geldpolitik Vorrang vor Zinssenkungen einzuräumen.»