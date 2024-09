Das wichtigste Ereignis in dieser Woche steht aber noch bevor: Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Mitte der Woche. Mit der Norges Bank, der Bank of England und der Bank of Japan stehen noch weitere gewichtige Zentralbanken auf dem Plan. Als Nachzüglerin dürfte nun auch die US-Notenbank die Zinswende einläuten. Die grosse Frage am Markt ist, um wie viel sie die Zinsen senken wird. Börsianer sind gesplittet in zwei Lager: 25 Basispunkte gegen 50 Basispunkte. Zuletzt waren die Wetten auf einen ersten grossen Schritt deutlich gestiegen, wie das FedWatch-Tool der CME Group zeigt.