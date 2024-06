Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Freundliche Vorgaben aus den USA und Fernost stimmten die Anleger positiv, heisst es am Markt. An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende leicht nach oben gegangen. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden können, dürfte nun davon abhängen, ob Anschlusskäufe einsetzen und ob eventuell auch der heutige Halbjahresultimo noch gewisse Anschaffungen auslösen werde, meint ein Händler.