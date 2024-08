Zu den wichtigsten Ereignissen zählen die US-Inflationsdaten und die Detailhandelsumsätze in China. Von den US-Daten erhoffen sich die Anleger einen besseren Überblick über den Zustand der Wirtschaft, nachdem vor allem ein schwächerer US-Arbeitsmarkt die Investoren zu Monatsbeginn verschreckt hatte. Insgesamt sei davon auszugehen, dass der Markt vorerst volatil bleiben könnte, so zahlreiche Marktstrategen. Zudem nimmt die Berichtssaison wieder deutlich an Fahrt auf. Knapp 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen werden diese Woche Rechenschaft über das abgelaufene Halbjahr ablegen und einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte geben.