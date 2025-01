Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag mit Gewinnen in das Börsenjahr 2025. Anders als die europäischen Märkte oder die Wall Street, hat die Börse erst zum Wochenschluss wieder geöffnet, während die anderen Märkte grösstenteils seit dem gestrigen Donnerstag schon wieder dabei sind. Da viele Investoren erst am kommenden Montag wieder voll dabei sein dürften, sei mit einem ausgedünnten Handel zu rechnen, sind sich Börsianer einig.