Trotz dieser grossen Einigkeit was den aktuellen Schritt der US-Notenbank betrifft, wird die Fed-Entscheidung mit Spannung erwartet. «Denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander», heisst es bei Helaba in einem Kommentar. Auch die Kommentare von Fed-Chef Powell dürften eine grosse Rolle dabei spielen, wie die Märkte reagieren - nicht nur in dieser Woche, sondern möglicherweise auch für den Rest des Monats, kommentiert ein Marktexperte. Derzeit positionierten sich viele Investoren für einen eher flachen Lockerungszyklus in den USA. Viele Wall-Street-Banken prognostizieren für 2026 weniger Zinssenkungen wegen anhaltender Inflationssorgen und der Erwartung einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft.