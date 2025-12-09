Trotz dieser grossen Einigkeit was den aktuellen Schritt der US-Notenbank betrifft, wird die Fed-Entscheidung mit Spannung erwartet. «Denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander», heisst es bei Helaba in einem Kommentar. Auch die Kommentare von Fed-Chef Powell dürften eine grosse Rolle dabei spielen, wie die Märkte reagieren - nicht nur in dieser Woche, sondern möglicherweise auch für den Rest des Monats, kommentiert ein Marktexperte. Derzeit positionierten sich viele Investoren für einen eher flachen Lockerungszyklus in den USA. Viele Wall-Street-Banken prognostizieren für 2026 weniger Zinssenkungen wegen anhaltender Inflationssorgen und der Erwartung einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft.
Der SMI tritt gegen 9.20 Uhr bei 12'981,15 Punkten auf der Stelle. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steht mit -0,01 Prozent ebenso wenig verändert bei 2101,95 Punkten wie der breite SPI mit +0,01 Prozent bei 17'835,59 Punkten. Innerhalb des SLI stehen 17 Verlieren 13 Gewinner gegenüber.
Die grössten Verlierer sind im frühen Handel Amrize (-2,9 Prozent) und die Aktien der Swiss Re (-1,4 Prozent). Beim Rückversicherer haben gleich drei Analysten am Dienstagmorgen ihre Ratings gesenkt, nachdem die Zahlen Ende vergangener Woche enttäuscht aufgenommen wurden.
Derweil setzen Galderma (+1,3 Prozent) ihre jüngste Aufwärtsbewegung weiter fort. Seit Jahresbeginn haben die Papiere mittlerweile etwa 65 Prozent zugelegt und sind damit nach Holcim (+72 Prozent) der zweitgrösste Gewinner im SLI.
hr/ys
(AWP)