An der Schweizer Börse bewegen sich die Kurse im frühen Handel erneut kaum von der Stelle. Die Konsolidierung seit Wochenbeginn setze sich damit fort - auch wenn die Grundstimmung weiterhin positiv sei, heisst es in einem Kommentar. Insgesamt fehle es aber an Handelsimpulsen und nachhaltig positiven Konjunkturnachrichten, so ein Börsianer.

21.11.2023 09:30