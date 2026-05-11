Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Montag in der wegen Auffahrt verkürzten Handelswoche zunächst leicht an. Der Nahost-Konflikt bleibt aber nach wie vor das Marktthema Nummer eins, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende zum wiederholten Mal gescheitert sind. US-Präsident Donald Trump wies den jüngsten Vorschlag Teherans zur Beendigung des Krieges als «völlig inakzeptabel» zurück.