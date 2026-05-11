Dies schüre Befürchtungen, dass der Konflikt im Nahen Osten langwieriger werden könnte als vor kurzem noch gehofft, heisst es im Handel. Damit bleibt auch die Strasse von Hormus weiter gesperrt. Entsprechend haben die Ölpreise zu Wochenbeginn denn auch wieder zugelegt, was grundsätzlich eher auf die Stimmung drücke, heisst es im Handel.
Wichtige Daten im Wochenverlauf
Im weitern Wochenverlauf stehen zudem einige wichtige Impulse an: So rücke das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Fokus der Investoren. Aber auch der Stabwechsel bei der US-Notenbank zum Wochenschluss bewege die Gemüter, so ein Händler. Kevin Warsh wird dann das Zepter von Jerome Powell als Vorsitzender übernehmen.
Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,24 Prozent hinzu auf 13'132,28 Zähler. Die Mehrzahl (12) der 20 Titel halten sich im Plus. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten gibt dagegen mit -0,09 Prozent moderat nach auf 2998,91 Punkte, während der breite SPI 0,26 Prozent hinzugewinnt auf 18'622,09 Zähler.
Favoriten der Vorwoche laufen weiter
Das Gewinnerfeld führen Logitech, Holcim und ABB mit Aufschlägen von bis zu 2,0 Prozent an. Logitech knüpfen an ihre starke Vorwochen-Entwicklung an. Dabei erweisen sich einmal mehr die Vorgaben aus den USA vom Wochenschluss als Stütze.
Das Gegenstück bilden Swiss Life (-3,5 Prozent bzw. -30,60Fr.). Der Lebensversicherer wird an diesem Tag allerdings ex Dividende von 36,50 Franken gehandelt.
Abwärts geht es auch erneut für Alcon (-2,1 Prozent), die damit das Minus von 15,5 Prozent der Vorwoche nach Zahlen noch ausweiten.
In den hinteren Reihen setzen Swatch (+0,6 Prozent) ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche mit gedrosseltem Tempo fort. Neben der Kooperation mit dem Konkurrenten Audemars Piguet herrsche am Markt auch vor der am morgigen Dienstag stattfindenden Generalversammlung des Uhrenherstellers eine gewisse Spannung.
Ansonsten sind es vor allem Analystenkommentare, die Werte aus den hinteren Reihen bewegen. Bei Ams Osram (+7,3 Prozent) oder auch Ypsomed (+2,5 Prozent) sorgen Hochstufungen bzw. Neuabdeckungen für Kursgewinne. VAT (-0,8 Prozent) und Comet (-2,0 Prozent) werden dagegen nach Zurückstufungen gemieden.
hr/uh
(AWP)