Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Montag im frühen Handel leicht nach. Es ist die letzte komplette Handelswoche in diesem Jahr. Damit tut sich der Markt erneut schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Händler verweisen auf einen recht gut gefüllten Kalender in dieser Woche. Nach Stimmungsdaten aus Deutschland und der Eurozone gleich zu Wochenbeginn geht der Reigen der wichtigsten Notenbanken in dieser Woche weiter.