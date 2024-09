Dass der Wochenschluss etwas volatil werden könnte, liegt auch am grossen Verfallstermin an der Eurex - genannt «Hexensabbat». Er könnte etwas Unruhe in den Markt bringen. An solchen Tagen sind abrupte Richtungswechsel nicht ungewöhnlich. Mit Blick auf die allgemeine Stimmung dürfte aber nach der deutlichen Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend nun etwas Ruhe in die Märkte einkehren.