Die Schweizer Börse ist am Montag mit einer leichten Gegenbewegung auf die Verluste vom Freitag in die neue Handelswoche gestartet. Obwohl der Beginn des zweiten Quartals mit Verlusten von insgesamt 2 Prozent bereits sehr verhalten ausgefallen sei, könnte sich die Konsolidierung noch etwas fortsetzen, heisst es im Handel. Immerhin seien die Märkte in den Wochen davor recht deutlich gestiegen.