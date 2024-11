An der Schweizer Aktienbörse geht es am Donnerstag im frühen Handel leicht abwärts. Das Geschehen sei nach wie vor massgeblich von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit einer neuen US-Regierung unter Donald Trump ab Januar geprägt, heisst es in einem Kommentar. Dies gelte vor allem für die Märkte in Europa. Insbesondere die Ankündigung von zusätzlichen Zöllen auf Importe könnte die Unternehmen hier empfindlich treffen. In diesem Zuge kommt es verstärkt zu Umschichtungen aus europäischen Aktien in US-amerikanische Unternehmen.