An der Schweizer Aktienbörse geht es am Donnerstag im frühen Handel zunächst leicht aufwärts. Generell sei die Stimmung aber von einer anhaltenden Vorsicht geprägt, heisst es von Händlerseite. Neben den geopolitischen Unsicherheiten etwa durch den Nahostkonflikt sorge auch die Entwicklung der US-Zinsen für Zurückhaltung. «Der Markt stellt sich endgültig darauf ein, dass es erst nach dem Sommer zu einer ersten Zinssenkung kommen wird», heisst es in einem Kommentar.