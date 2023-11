Zum Wochenschluss geben die Kurse an der Schweizer Börse mehrheitlich nach. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen in einzelnen Fällen. Nach der starken Vorwoche waren die Kurse an den vorangegangenen beiden Handelstagen wieder in einen moderaten Erholungsmodus eingeschwenkt. Als grössten Belastungsfaktor machen Händler den US-Markt aus.

10.11.2023 09:30