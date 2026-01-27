In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea zögere die Ratifizierung des Handelsabkommens hinaus. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen. Entsprechend notieren Gold und Silber weiter nahe dem Rekordniveau vom Vortag. Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan. Sie werden am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen.
Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 13'215,00 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI legt 0,52 Prozent auf 2138,88 zu und der breite SPI 0,42 Prozent auf 18'264,14 Zähler.
Unterstützung erhält der Markt von den Pharmariesen Roche (+0,9 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent). Neben einer Branchenstudie von der Citigroup, in der die beiden Pharmakonzerne mit «Buy» wieder aufgenommen werden, hat Roche positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht.
Weit vorne im Gewinnerfeld befindet sich ABB (+1,4 Prozent). Laut Händlern wurden die Titel von Kepler Cheuvreux von «Hold» auf «Buy» hochgestuft. Die grössten Abgaben verzeichnen Sonova (-1,4 Prozent) und Amrize (-0,6 Prozent).
In den hinteren Reihen legen die Siegfried-Aktien (+9,1 Prozent) deutlich zu. Der Pharmazulieferer hatte die Übernahme von insgesamt drei Produktionsstandorten für Arzneimittelwirkstoffe in den USA und Australien vermeldet. Gurit (+3,5 Prozent) profitiert derweil von einer doppelten Hochstufung durch die ZKB.
an/to
(AWP)