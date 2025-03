Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Damit nimmt der SMI die bisherige Bestmarke bei 13'199 Punkten wieder ins Visier. Allerdings bremsen die drei Schwergewichte den Leitindex mit ihren leichteren Notierungen zunächst etwas aus. Nachdem die vergangene Woche vor allem durch die Entscheidungen wichtiger Notenbanken geprägt war, stehen in dieser Woche vor allem verschiedene Stimmungsdaten in den USA und Europa im Fokus.