Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte leicht freundlich in den Handel. Insgesamt dürfte sich der Handel aber im weiteren Verlauf in ruhigen Bahnen bewegen. «Vor der heutigen US-Zinsentscheidung wird sich kaum ein Marktteilnehmer bewegen wollen», so ein Händler. «Zu gross ist die Gefahr, in die falsche Richtung zu gehen.»

20.09.2023 09:33