Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich, aber mit einer gewissen Zurückhaltung in den Handel gestartet. Gedämpfte Hoffnungen auf Zinssenkungen nach eher starken US-Konjunkturdaten hatten bereits in den USA und Asien für Gewinnmitnahmen gesorgt. «Mittlerweile gehen einige am Markt eher von weniger als drei Zinssenkungen in den USA aus», kommentierte ein Händler. In Asien sorgte zudem ein schweres Erdbeben in Taiwan für Unruhe, während die Spannungen im Nahen Osten langsam den Ölpreis anheizen.