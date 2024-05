Zum Wochenstart bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt zunächst in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Insgesamt sei am Montag ein eher verhaltener Handel zu erwarten, da die Börsen in Grossbritannien und den USA wegen Feiertagen geschlossen bleiben, heisst es im Handel. Gleichzeitig bleibe das Thema Zinserwartung auch in dieser Woche das beherrschende Thema für die Investoren. Mittlerweile verabschieden sich die Anleger zunehmend von der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bereits im Sommer die Zinsen senken könnte.