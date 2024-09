Zum Wochenstart zeigt sich die Schweizer Aktienbörse von ihrer unentschlossenen Seite. Nachdem sie die Vorwoche am Ende mit einem Minus von 0,9 Prozent beendet hatte, findet der Markt zum Auftakt zunächst keine klare Richtung. Zinsentscheide hatten vergangene Woche das Marktgeschehen massgeblich beeinflusst - allen voran die US-Notenbank Fed. Nach der EZB hatte letzte Woche auch das Fed die Zinsen gesenkt. Dies spiegle die weltweite Wende in der Geldpolitik wider, heisst es am Markt.