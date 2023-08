Am Nachmittag steht dann der US-Jobreport im Fokus. Laut Händlern dürfte er dieses Mal eine noch wichtigere Rolle als sonst spielen, da die US-Notenbank ihre Zinsentscheidungen künftig datenabhängig treffen will. "Sollten also noch mehr als die erwarteten 200'000 Stellen geschaffen worden sein, dürften die Zinssorgen sofort wieder steigen", heisst es in einem Kommentar. Es gibt also keinen Grund, sich im Vorfeld schon gross zu positionieren.