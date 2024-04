Nichtsdestotrotz ist die Unsicherheit an den Finanzmärkten gross. Ein kleiner Verfall an den Terminmärkten dürfte die Abwärtsbewegung noch verstärken, meint ein Händler. Insgesamt sei die Nachrichtenlage aktuell etwas unübersichtlich. Klar sei aber, dass auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten die Sorgen um einen breit angelegten Konflikt für Sprünge gesorgt hätten. Gerade steigende Ölpreise heizten dann aber das Inflationsthema zusätzlich an. Eine baldige Zinssenkung in den USA werde so immer weiter nach hinten verschoben. «Darunter leiden zum einen die Anleihekurse als auch die Aktien der Techunternehmen», fasst ein Händler zusammen. Die gestiegenen Renditen liessen Aktien immer unattraktiver werden und zögen vermehrt Investorengelder an.