Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Montag im frühen Handel minimal nach. Dieser impulsarme Handel werde sich wohl in der ganzen verkürzten Handelswoche fortsetzen, meinen Börsianer. Das Handelsvolumen dürfte sich weiter ausdünnen. Hierzulande wird nur am heutigen Montag sowie am Freitag gehandelt. Wie ein Händler sagt, dürfte zum Wochenstart nun aber immerhin das grosse Aufräumen nach dem Verfallstermin am vergangenen Freitag stattfinden. «Die Investoren werden weiterhin sehr vorsichtig und selektiv vorgehen.»