Insgesamt zeigten sich die Aktienmärkte derzeit aber von ihrer robusten Seite, hält auch Anlagestratege Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank in einem Kommentar fest. Die meisten Aktienindizes hätten in diesem Jahr mehr als 10 Prozent hinzugewonnen, in den USA liege das Plus bei den technologielastigen gar bei mehr als 20 Prozent. «Getrieben werden die Aktien durch tiefere Zinsen, einer trotz Abkühlungszeichen insgesamt soliden US-Konjunktur und der Hoffnung, dass KI die Welt der Unternehmen zum Besseren verändert.» Die Warner vor den geopolitischen Risiken hätten da einen schweren Stand und verhallten ungehört.