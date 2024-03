Der Auftakt in die verkürzte Karwoche fällt an der Schweizer Börse eher zurückhaltend aus. Händler zeigen sich denn auch einig, dass die Investoren vor wichtigen Preisdaten aus den USA und der Eurozone im weiteren Wochenverlauf eher abwartend agieren werden. «Diese Daten könnten neue Hinweise über die Zinsentwicklung in beiden Währungsräumen liefern», so ein Kommentar. Immerhin hätten die zuletzt eher taubenhaften Signale der grossen Notenbanken Risikoassets Flügel verliehen.