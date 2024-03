Auch die nun nach und nach einfliessenden Daten zum US-Arbeitsmarkt dürften vor den monatlichen Zahlen Ende der Woche genau beäugt werden. Am Morgen hat unterdessen in China der zweitägige Nationalkongress begonnen. So peilt das Land für das laufende Jahr ein Wachstum von «rund 5 Prozent» an, ähnlich wie 2023. Die Inflation soll auf rund 3 Prozent steigen. Umfangreiche Konjunkturprogramme zur Stützung der Wirtschaft wurden von der Regierung nicht vorgestellt, was einige Investoren enttäuschte. In den USA dürfte die Politik im weiteren Handelsverlauf im Mittelpunkt stehen: Am heutigen Super Tuesday gehen die Wählerinnen und Wähler in 14 US-Bundesstaaten gleichzeitig an die Urnen. Dabei könnte sich der Siegeszug von Ex-Präsident Donald Trump bei den Vorwahlen fortsetzen.