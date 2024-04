Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren auch am Donnerstag nicht zu weit aus der Deckung. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag sei ohnehin nicht mit grossen Sprüngen zu rechnen. Denn sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen, heisst es in einem aktuellen Kommentar.